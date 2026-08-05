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Кандидат покинул чат

Петербургские политики удалили свои страницы в соцсетях накануне выборов

В ночь на 5 августа действующие депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и кандидаты в городской парламент начали массово удалять свои каналы в социальных сетях. Кроме Telegram, под удар попали «ВКонтакте» и Max. В первую очередь подчищать соцсети внезапно кинулись представители «Единой России» и других партий.

Публикации в соцсетях кандидатов становились причиной штрафов и арестов с последующим недопуском к участию в выборах

Публикации в соцсетях кандидатов становились причиной штрафов и арестов с последующим недопуском к участию в выборах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Публикации в соцсетях кандидатов становились причиной штрафов и арестов с последующим недопуском к участию в выборах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поздним вечером 4 августа в соцсетях петербургских политиков начали меняться названия и исчезать публикации. Под чистку попали не только страницы на полулегальных ресурсах вроде Telegram, который недоступен пользователям из России без VPN, но и на других платформах. За ночь депутаты Законодательного собрания, вероятно, добровольно расстались с тысячами подписчиками. Так, председатель парламента Александр Бельский обнулил свой канал в Telegram с 4 тыс. подписчиков, а также удалил личную страницу в соцсети «ВКонтакте» с 9,7 тыс. фолловеров. Также пользователи утратили доступ к странице спикера в национальном мессенджере Max.

Господин Бельский оказался не первым, кто в этот вечер решил уйти в цифровой детокс и удалил соцсети. Так поступили практически все действующие депутаты городского парламента, избранные от «Единой России», «Новых людей», КПРФ и ЛДПР. Чистку социальных сетей также устроили кандидаты, которые планируют принять участие в сентябрьских выборах.

На сайте Законодательного собрания днем 5 августа объяснили решение удалить страницы «серией скоординированных атак» на ресурсы некоторых парламентариев. Сейчас специалисты занимаются «восстановлением» контроля над аккаунтами. Следить за обновлениями призвали в официальном канале Заксобрания.

«Мы зафиксировали серию скоординированных атак на официальные аккаунты депутатов. Инциденты произошли практически одновременно и затронули сразу несколько страниц. Чтобы исключить возможность публикации злоумышленниками недостоверной информации от имени парламентариев, некоторые депутаты переименовали каналы, другие полностью ограничили доступ к этим аккаунтам»,— приводят слова спикера Бельского в пресс-службе ЗакСа.

В парламенте не уточнили, какие именно ресурсы подверглись атаке и как злоумышленники могли повлиять на каналы в отечественном мессенджере Max, который позиционируется властями как безопасный.

Некоторые политики не стали безвозвратно прощаться со своим активом в соцсетях и ограничились сменой аватара и названия канала. Например, единоросс Антон Соловьев назвал свой канал «Жизнь, спорт, работа». Его коллега Юрий Авдеев переименовался похожим образом: «СПОРТ — ты МИР» (в прошлом он возглавлял смольнинский комитет по физической культуре). Депутат Александр Ржаненков удалил все публикации и назвал канал «Социальная политика и здравоохранение». Депутат Константин Чебыкин назвал канал «12». Депутат Алексей Цивилев, возглавляющий парламентскую комиссию по транспорту, переименовал свою страницу на «Транспорт СПб», а потом скрыл канал. Депутат Елена Киселева назвала свой аккаунт «Колпинский район». Лидер фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов — «За Питер». Депутат Марина Шишкина, возглавившая список «Зеленых», добавила в название канала свои инициалы в «МАШ о Петербурге». Канал Александра Ходоска стал «Комфортной городской средой». Также сменил название канала депутат Государственной думы Виталий Милонов. Его страница теперь называется «ВИТАЛИЙ ВЫБОР МИЛЛИОНОВ». Если в Telegram депутаты еще предпринимали попытки обезличить, но сохранить канал, то в отечественном мессенджере Max большинство просто решили удалить страницы.

Смена названий произошла также в каналах кандидатов в депутаты. Например, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий, который баллотируется в ЗакС от «Единой России», временно сменил название на V, а потом скрыл канал. Профиль в соцсети «ВКонтакте» чиновник тоже удалил. Первый заместитель координатора городского отделения ЛДПР Иван Есипов назвал свой канал «Путь и жизнь». Впрочем, депутаты, которые в сентябре не будут участвовать в выборах, тоже решили сократить присутствие в медиаполе. Так поступила дочь бывшего спикера ЗакСа Марина Макарова, которая баллотироваться на новый срок не собирается. Сейчас в ее Telegram-канале удалены все публикации.

Часть публикаций еще можно найти на просторах Telegram. Например, они остались в канале «Открытый парламент» в котором хранятся репосты со страниц всех депутатов ЗакСа от мая 2022 года. При этом при попытке перейти на страницу автора публикации появляется отметка о том, что этот канал частный.

Собеседник «Ъ Северо-Запад» рассказал, что кандидаты получили соответствующую «рекомендацию» от своего партийного руководства. Как именно действовать с соцсетями, удалять их полностью или по возможности переводить в приватный режим,— не ясно, добавил источник. В связи с чем поступила такая рекомендация, по его словам, не объяснили.

Ранее суд в Петербурге принял решение об отмене регистрации кандидата в депутаты Заксобрания из-за поста в социальных сетях. Представитель партии «Зеленые» Михаил Амосов, выдвинутый в 6-м округе, подал иск о снятии с выборов своего оппонента от партии «Новые люди» Юрия Куликова из-за нарушения авторских прав. В одном из роликов кандидат Куликов использовал популярную композицию из соцсетей, не получив официального разрешения от исполнителя. Суд требование поддержал. Господин Куликов, в свою очередь, опубликовал открытое обращение к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на практику, по которой кандидат может быть снят с выборов из-за неаккуратного использования изображения или музыкальной композиции.

Кроме того, публикации в соцсетях кандидатов становились причиной штрафов и арестов с последующим недопуском к участию в выборах. Так, за демонстрацию экстремистской символики в сентябре не сможет баллотироваться кандидат от «Справедливой России» Ярослав Костров, которому вменили пост пятилетней давности с упоминанием иностранных соцсетей, принадлежащих компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Лица, привлеченные к ответственности по этой статье, в течение года не могут принимать участие в выборах любого уровня.

На фоне возникших рисков при ведении блога в городском отделении «Единой России» разработали специальные рекомендации для кандидатов по использованию соцсетей во время предвыборной кампании. Как рассказывал заместитель руководителя исполкома реготделения партии Сергей Григорьев, около семи человек в офисе ЕР занимаются проверкой ресурсов своих партийцев на наличие спорного контента. Также единороссы массово закрывали комментарии на своих страницах. Видимо, этих мер оказалось недостаточно.

Константин Леньков

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