Главе СКР доложат о ходе расследовании убийства 14-летней жительницы Дона

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетней в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Речь идет о деле в отношении 21-летнего жителя Красносулинского района, подозреваемого в убийстве 14-летней местной жительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, преступление было совершено вечером 13 августа 2026 года. В момент происшествия подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и потерпевшей произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес пострадавшей множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. Спасти школьницу не удалось.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал свою причастность к совершению преступления. В ближайшее время следствие планирует направить в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн