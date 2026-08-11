Горячую воду в Екатеринбурге дадут 14 августа

Горячую воду жителям Екатеринбурга дадут 14 августа, сообщили в городской администрации. Соответствующие сообщения разметили ряд управляющих компаний города. Холодная вода уже поступила в дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Задержка связана с тем, что процесс запуска воды на теплоисточники требует времени, пояснили там. Как ранее сообщали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании «Т плюс», нагрев воды останавливали, чтобы не забирать из водоснабжения холодную воду, и она могла дойти до потребителя. Поставки воды сократили на Свердловскую, Ново-Свердловскую ТЭЦ и Гурзуфскую котельную.

Напомним, ограничение холодной воды было связано с выходом из строя 8 из 20 фильтров на станции водоподготовки после обильных дождей. «В связи с ухудшением качества исходной воды в источниках питьевого водоснабжения в Свердловской области, МУП "Водоканал" был вынужден увеличить дозы реагентов, что привело к отказу фильтров на Западной фильтровальной станции»,— сообщали в екатеринбургском «Водоканале».

Подробнее о ситуации в городе — в материале «Екатеринбург осушили дожди»

Анна Капустина