Губернатор Денис Паслер поручил ускорить восстановление горячего водоснабжения в Екатеринбурге. По данным департамента информационной политики Свердловской области, в настоящее время город на 100% обеспечен холодной водой, при этом более чем в 50% жилищного фонда города отсутствует горячая вода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Чтобы стабилизировать штатную подачу воды, специалисты МУП «Водоканал» изменили технологический режим работы. Фильтрующие установки, которые забиваются из-за аномального выпадения осадков и подъема донных отложений, теперь промываются поочередно.

С четверга рабочие «Водоканала» начнут восстанавливать подачу воды для Гурзуфской котельной и Свердловской ТЭЦ, а также увеличат объемы подачи на все теплоисточники, включая Ново-Свердловскую ТЭЦ.

Администрации Екатеринбурга Денис Паслер поручил своевременно информировать жителей о графиках восстановления горячей воды. Отмечается, что горожанам, которые оплачивают горячую воду по нормативу, сделают перерасчет за дни ее отсутствия.

Ранее сообщалось, что горячую воду в Екатеринбурге дадут 14 августа.

Подробнее о ситуации с водой в городе — в материале «Екатеринбург осушили дожди»

Полина Бабинцева