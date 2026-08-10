Мэр Екатеринбурга сообщил о восстановлении холодного водоснабжения

Аварийно-восстановительные работы на станции водоподготовки завершены, подача холодной воды в Екатеринбурге возобновлена в полном объеме. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов после совещания с руководством МУП «Водоканал» и департамента ЖКХ администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ближайшие дни в городе возможно незначительное снижение давления в системе холодного водоснабжения. Это связано со стабилизацией гидравлического режима и профилактическими работами на фильтровальных станциях.

«Специалисты будут поочередно осуществлять промывку двух фильтров на Западной фильтровальной станции и одного фильтра на Головных сооружениях водопровода. Также с учетом перекачки воды из Нязепетровского водохранилища ежесуточно будет производиться анализ качества исходной воды в реке Чусовой и Волчихинском водохранилище»,— написал мэр.

Он добавил, что в нескольких районах города пока остается отключенным горячее водоснабжение. Его подачу планируют вернуть после того, как холодная вода будет подаваться в штатном режиме, а качество исходной воды улучшится до необходимых показателей. «По прогнозам специалистов, качество исходной воды через несколько дней должно улучшиться за счет воды из Нязепетровского водохранилища. Держу ситуацию на контроле и продолжу информировать жителей»,— добавил глава города.

Напомним, большая часть Екатеринбурга на несколько дней осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. По данным мэрии и МУП «Водоканал», на это повлияло низкое качество исходной воды из водозабора, вызванное длительными осадками.

Подробнее об этом в материале «Ъ-Урал» — «Екатеринбург осушили дожди»