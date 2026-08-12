Мэр Екатеринбурга заявил о начале подачи горячей воды в городе до 19 августа

Горячая вода поступит жителям Екатеринбурга через неделю, сообщил журналистам глава города Алексей Орлов в ходе пресс-подхода. Градоначальник заверил, что теплоснабжающие организации начнут поэтапно получать воду для ее нагрева уже с вечера 12 августа, однако ее направят для проведения опрессовки. «Город активно готовится к отопительному сезону, у нас примерно 80% объема работ выполнено, а для окончания опрессовки нужна вода, которой у тепловиков сейчас нет. Технологические работы проведут в течение недели»,— пояснил господин Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мэр предостерег, что после подачи горячей воды в городе «будут проблемы и с холодной». «Здесь надо искать баланс, поэтому я прошу с пониманием жителей отнестись»,— призвал градоначальник.

Алексей Орлов подчеркнул, что он проводит ежедневные совещания по ситуации с водоснабжением в городе с 7 августа, когда из 20 фильтров на Западной фильтровальной станции «полностью встали восемь». По словам мэра, сложности возникли из-за кратного ухудшения качества воды в Волчихинском водохранилище, которое является основным источником водоснабжения Екатеринбурга. «Ее параметры по мутности достигли 260 единиц, когда в обычные годы они не превышали 100-110, рост в 2,5 раза. Это вызвало необходимость активно использовать реагенты, которые при соединении с водой такого качества вызвали химическую реакцию и образовали очень жесткий осадок на фильтрах, из-за чего их пришлось прочищать, причем кальцинированной содой, не просто промывкой, как в обычном технологическом режиме»,— пояснил глава города.

Господин Орлов отметил, что в Екатеринбурге третий день тестируют новую технологию, которая предусматривает промывку двух фильтров из 20 на Западной фильтровальной станции и одного фильтра из 10 на головных сооружениях. «Это позволяет полностью обеспечивать население питьевой водой необходимого качества. Замеры мы проводим, вода соответствует нормам СанПиН»,— заверил градоначальник.

Проблемы с горячим и холодным водоснабжением в Екатеринбурге начались в пятницу, 7 августа, в шести из восьми районов города. В понедельник, 10 августа, власти заявили о начале подачи холодной воды. Возобновить водоснабжение в штатном режиме пообещали в ночь на 11 августа, однако позже в мэрии сообщили, что горячая вода начнет поступать жителям Екатеринбурга до 14 августа. Во вторник губернатор Денис Паслер потребовал ускорить восстановление горячего водоснабжения в Екатеринбурге, которое отсутствует в более чем 50% жилых домах города.

Подробнее о ситуации с водоснабжением в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев