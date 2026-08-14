Обвинение запросило 9 лет для экс-вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко

Прокуратура в ходе процесса над бывшим вице-губернатором Краснодарского края Александром Нестеренко попросила суд назначить для экс-чиновника наказание в виде 9 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с закупками для государственных нужд на три года. Кроме того, ведомство потребовало удовлетворить предъявленный подсудимому гражданский иск на 146 млн руб. в счет возмещения причиненного государству вреда. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал источник, знакомый с ходом дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело Александра Нестеренко слушается в Ленинском суде Краснодара. По данным источника «Ъ-Кубань», после того как гособвинение запросило для экс-чиновника наказание, защита потребовала оправдать его в полном объеме. Далее по процессу — последнее слово подсудимого. Оно должно быть заслушано на следующем заседании, которое суд назначил на 21 августа.

Как ранее рассказывал «Ъ», Александр Нестеренко обвиняется в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при капремонте школ в Херсонской области. Нанесенный бюджету ущерб следствие оценило в 146 млн руб.

События, ставшие предметом уголовного дела, относятся к периоду, когда Александр Нестеренко возглавлял государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГУСКК), являющееся заказчиком работ. По версии обвинения, в декабре 2023 года подсудимый, желая приукрасить результаты деятельности ГУСКК, подписал акты приема и завизировал документы, на основании которых получила оплату Региональная строительная компания (РСК), выступавшая подрядчиком. Между тем работы в школах на тот момент были выполнены не в полном объеме и во многом с низким качеством.

Как ранее писал «Ъ», Александр Нестеренко заявил в суде, что действовал по указанию тогдашнего вице-губернатора Сергея Власова и других должностных лиц. Промежуточные акты выполненных работ, которые он подписал, были необходимы для продолжения стабильного финансирования проекта.

В минувшее воскресенье стало известно, что предшественник господина Нестеренко на вице-губернаторском посту ранее сам осужденный на 11 лет по делу о взятке Сергей Власов не смог быть допрошен по делу Александра Нестеренко ввиду того, что пропал в зоне СВО, где оказался после своего приговора.

Андрей Обнорский