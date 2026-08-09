Свидетель не приехал с передовой

В Краснодаре на процессе по делу бывшего замглавы края Александра Нестеренко стало известно о судьбе его предшественника, экс-вице-губернатора Сергея Власова, осужденного в декабре прошлого года на 11 лет колонии за взятку. Суд намеревался допросить Власова как свидетеля по делу о превышении должностных полномочий при строительстве соцобъектов в Херсонской области. Однако выяснилось, что бывший чиновник отправился в зону СВО, но данных о его местонахождении нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замгубернатора Кубани Сергей Власов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Бывший замгубернатора Кубани Сергей Власов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший заместитель главы Краснодарского края Сергей Власов, один из важных свидетелей по уголовному делу его преемника Александра Нестеренко, пропал без вести в зоне СВО. Официальные сведения о судьбе господина Власова получены из военкомата Краснодарского края, об этом “Ъ” рассказал адвокат Александра Нестеренко Александр Бурнаев. В декабре 2025 года Сергей Власов был приговорен к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 6 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-чиновник не стал обжаловать приговор и заключил контракт с Минобороны РФ об отправке в зону СВО.

При рассмотрении дела Александра Нестеренко суд запросил в военкомате сведения о местонахождении свидетеля Власова, чтобы направить ему повестку. «Судом получен ответ о том, что данные о местонахождении Сергея Власова отсутствуют. Таким образом, однозначной информации о гибели военнослужащего нет, он пропал без вести»,— пояснил адвокат Бурнаев. Ранее сообщения о пропаже Сергея Власова появились в нескольких краснодарских Telegram-каналах в конце мая со ссылкой на анонимные источники. Тогда адвокаты Сергея Власова отказались комментировать ситуацию.

Что касается Александра Нестеренко, то он занимал должность замглавы Краснодарского края с мая 2024 года по май 2025 года. Сергея Власова он сменил после задержания того в мае 2024 года, а теперь сам обвиняется в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при капремонте школ в Херсонской области. Нанесенный бюджету ущерб следствие оценивает в 146,7 млн руб.

События уголовного дела относятся к периоду, когда Александр Нестеренко возглавлял государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГУСКК), которое было заказчиком работ. Деятельность учреждения курировал Сергей Власов как профильный вице-губернатор, отвечавший за вопросы строительства. По версии обвинения, в декабре 2023 года Александр Нестеренко, желая приукрасить результаты работы ГУСКК, подписал акты приема и завизировал документы, на основании которых получила оплату Региональная строительная компания (РСК), выступавшая подрядчиком. Между тем работы в школах на тот момент были выполнены не в полном объеме и зачастую с низким качеством.

Александр Нестеренко утверждает, что не намеревался вводить руководство края в заблуждение. По словам подсудимого, он действовал по указанию тогдашнего вице-губернатора Сергея Власова и других должностных лиц. Промежуточные акты выполненных работ, которые он подписал, были необходимы для продолжения стабильного финансирования проекта, заявил господин Нестеренко в суде.

Региональная строительная компания, организовывавшая работы в Херсонской области, фигурирует и в уголовном деле Сергея Власова. В мае 2024 года тогдашний директор РСК Василий Хейман передал господину Власову взятку в размере 3 млн руб., после чего чиновник был задержан. Следствие выяснило, что переданные вице-губернатору средства были частью откатов, полученных господином Хейманом от субподрядчиков. Уголовное преследование Василия Хеймана приостановлено, так как он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Анна Перова, Краснодар