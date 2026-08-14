В Сочи разработали дорожную карту креативного кластера

В сочинском коворкинге «Море идей» завершилась образовательная программа для самозанятых, работающих в сегменте креативных индустрий. Выпускниками потока стали 15 ремесленников и предпринимателей в сфере декоративно-прикладного творчества. Обучение проходило в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Участники интенсива занимались оптимизацией внутренних процессов, разрабатывали маркетинговые стратегии для привлечения клиентов и формировали планы по масштабированию своих проектов. Ключевым итогом обучения стала совместная разработка дорожной карты развития креативного кластера Сочи. Документ создавали при участии департамента инвестиций, отдела развития МСП, департамента экономики и управления культуры.

В администрации города уточнили, что в этом году в рамках программы поддержки предпринимательства запланировано семь потоков образовательных программ, ежемесячно обучение проходят 15 субъектов МСП, сообщил директор департамента инвестиций и стратегического развития Павел Обертинский. Завершающим элементом программы стал мастер-класс по рисованию кофейным раствором, который позволил участникам переключиться на творческую практику. Формат способствовал неформальному обмену идеями и укреплению командной атмосферы.

Организаторы отметили, что креативные практики в программах поддержки предпринимательства помогают снимать напряжение и стимулировать нестандартное мышление. Предприниматели и самозанятые могут бесплатно пользоваться инфраструктурой коворкинга «Море идей» с оборудованными рабочими местами. Мероприятие организовали в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства Сочи.

Информация о доступных мерах поддержки, расписании образовательных программ и подаче заявок опубликована на официальном сайте проекта. Всего в этом году запланировано семь потоков профильных образовательных программ. В администрации рассчитывают, что креативный кластер станет значимой частью экономики города.

Мария Удовик