В Анапе 109 пляжей получили разрешение на открытие сезона

В Анапе 109 пляжей получили разрешительные документы Роспотребнадзора, еще три находятся на стадии экспертизы, сообщила пресс-служба правительства России. К 7 августа было открыто 105 пляжных территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Мониторинг ведется в акватории Чёрного моря, а также на побережье Краснодарского края и Республики Крым. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, насчитывает 758 человек и 186 единиц техники.

После крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года Роспотребнадзор признал пляжи Анапы не соответствующими нормативам безопасности для курортного отдыха.

В марте 2026 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отдых на пляжах возможен «только при строгом соблюдении правил проведения работ по восстановлению уровней песка». Отсыпку песка начали 22 апреля.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, к 24 июля работы по нанесению дополнительного слоя чистого песка на пляжах курорта были полностью завершены.

Анна Гречко