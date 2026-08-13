В Анапе из-за тягуна запретили купание

В Анапе из-за шторма зафиксировали тягун — донное течение, которое движется от берега в сторону открытого моря. На всех пляжах города подняли красные флаги, купание полностью запрещено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Тягун представляет собой подводный поток, который может двигаться от берега со скоростью до 2–3 метров в секунду. При этом внешне такое течение часто остается незаметным: поверхность моря может выглядеть спокойной либо иметь небольшую рябь. Человек может зайти в воду по пояс, после чего почувствовать, что дно уходит из-под ног, а течение начинает быстро относить его от берега.

Если человек оказался в воде во время тягуна, прежде всего необходимо сохранять силы и не пытаться активно плыть прямо к берегу. Течение обычно не бывает очень широким, поэтому после того, как поток отнес человека на некоторое расстояние, необходимо двигаться параллельно береговой линии — влево или вправо. Плыть следует до момента, когда сопротивление воды ослабнет и течение перестанет уносить в море.

После выхода из потока можно возвращаться к берегу, двигаясь под углом к волнам. При сильном волнении рекомендуют дождаться момента, когда оно ослабнет. При усталости следует перевернуться на спину. Такое положение позволяет экономить силы и свободно дышать.

Если человек нуждается в помощи, необходимо привлечь внимание спасателей: поднять одну руку, махать ею и кричать. На оборудованных пляжах дежурят спасатели.

При этом находиться в воде при поднятом красном флаге запрещено. Отдыхающим рекомендуют учитывать предупреждающие флаги и знаки на пляжах и соблюдать установленные правила безопасности.

Мария Удовик