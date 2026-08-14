Дагестан стал регионом с самой низкой пенсией неработающих граждан

Социальный фонд России (СФР) зафиксировал наименьший размер пенсий неработающих граждан в республиках Северного Кавказа. Соответствующие данные приводит «РБК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Аутсайдером по уровню пенсионного обеспечения стал Дагестан: средняя выплата неработающим пенсионерам там составляет 19,3 тыс. руб. В этом же регионе отмечается наибольший разрыв между пенсией по старости и социальной пенсией — 22 тыс. руб. против 17,2 тыс. руб. Следом расположились Кабардино-Балкария с показателем 19,5 тыс. руб. и Ингушетия — 20,2 тыс. руб. В число регионов с минимальными выплатами вошла и Калмыкия — 21,8 тыс. руб.

Лидером по размеру пенсий оказался Чукотский автономный округ — 43,9 тыс. руб. Высокие показатели также у Камчатского края (39,4 тыс. руб.), Магаданской области (39,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийского (38,5 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкого (38,1 тыс. руб.) автономных округов.

Мария Хоперская