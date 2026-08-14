Два футбольных сибирских клуба сыграют между собой в третьем кубковом раунде

Вечером 13 августа стали известны все пары третьего раунда «Пути регионов» Кубка России по футболу сезона 2026/2027. Как писал «Ъ-Сибирь», в него вышли три сибирские команды из Второй лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Две из них сыграют между собой. «Динамо-Барнаул» встретится на своем поле с омским «Иртышом». Напомним, динамовцы в предыдущих раундах прошли два владивостокских клуба — «Анри» и «Динамо-Владивосток». «Иртыш», в свою очередь, выбил из розыгрыша Кубка России подмосковный «Сатурн».

Томский ФК КДВ сыграет в третьем раунде с московским «Чертаново» из дивизиона Б Второй лиги. Ранее томичи в кубковых матчах обыграли барнаульский «Темп» и новосибирскую «Сибирь».

Валерий Лавский