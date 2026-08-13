Три сибирские команды вышли в третий раунд футбольного Кубка России

Сибирские футбольные клубы продолжили выступление в Кубке России сезона 2026/2027. Матчи второго раунда «Пути регионов» состоялись 12 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Томске местный КДВ из Второй лиги Б в присутствии 2,8 тыс. болельщиков вырвал победу у «Сибири», выступающей классом выше — в группе «Золото» Второй лиги. Новосибирцы дважды вели в счете, причем во второй раз вышли вперед на 89-й минуте, когда Амир Ализаде ударом издали попал под перекладину ворот хозяев. Но уже в добавленное судьей время томичи после розыгрыша углового сравняли счет (2:2), а затем были сильнее в серии пенальти (5:4).

Пенальти закончились и матчи с участием других сибирских команд. «Динамо-Барнаул» выбило из розыгрыша Кубка России одноклубников из Владивостока. Матч закончился со счетом 0:0, а в серии пенальти алтайские футболисты выиграли 4:3 после того, как их вратарь Илья Бычков отразил два удара. В Омске местный «Иртыш» принимал подмосковный «Сатурн». Игра завершилась со счетом 1:1, а в исполнении пенальти хозяева были точнее (4:2).

Валерий Лавский