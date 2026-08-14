Сочи держит дистанцию

По данным администрации Сочи, на начало августа курорт принял более 4 млн туристов, а загрузка объектов размещения составляет около 80%. При этом глубина продаж сократилась до двух-трех недель, а отельерам приходится корректировать цены. По оценкам участников рынка, текущая загрузка поддерживается за счет более поздних бронирований и снижения стоимости размещения, однако, как считают эксперты, Сочи не сможет повторить показатели прошлых лет по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Спрос на курорте в июле и начале августа остается заметно выше, чем в июне. По словам вице-президента Альянса туристических агентств России (АТА), генерального директора сети «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, сейчас загрузка Сочи хорошая, однако сентябрь практически не продается. «Глубина продаж сейчас две-три недели. Продается середина августа»,— говорит он.

По оценке председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, общий объем туристического потока остается ниже прошлогоднего. «Мы ожидаем по июлю и августу снижение по числу гостей на уровне 7–12% в сравнении с прошлым годом»,— отмечает он.

По данным господина Богданова, отставание сформировалось еще в первом полугодии. В январе загрузка сочинских отелей составляла 36,6% против 42,7% годом ранее, в феврале — 36% против 42,2%, в марте — 39,5% против 47,3%. В апреле показатель составил 42,7% против 53,2%, в мае — 40% против 57,8%, в июне — 57,9% против 69,2% годом ранее.

При этом Алексан Мкртчян связывает более слабый старт сезона с погодой. По его словам, температура воды в Черном море стала комфортной для купания только после 15 июня. Июль и август, отмечает эксперт, идут значительно лучше июня.

Как отмечает эксперт, раньше отдых в Сочи на июль и август могли бронировать уже в декабре или январе. «Сейчас почти никто не бронирует сентябрь. Заранее это делают в основном те, кто собирается ехать поездом»,— говорит собеседник издания.

Изменился и выбор транспорта. Туристы стали чаще покупать железнодорожные билеты, причем, по наблюдениям генерального директора сети «Розовый слон», речь идет не только о москвичах. Железную дорогу стали чаще выбирать жители Ростова-на-Дону и Краснодара, которые раньше могли добираться до Сочи на автомобиле.

«Даже Москва стала чаще выбирать поезд, хотя у нее остается возможность лететь самолетом»,— говорит Алексан Мкртчян.

Еще один тренд, который появился в этом сезоне,— поездки через Сухум. По словам эксперта, туристы из Москвы и Санкт-Петербурга прилетают туда, а затем добираются до Сочи. Причиной он называет задержки рейсов.

«В Сочи сейчас задержки могут составлять 10–15 часов, тогда как дорога из Сухума до Адлера занимает около двух часов»,— отмечает господин Мкртчян.

На спрос, по его оценке, влияет и ситуация с топливом. Алексан Мкртчян ставит этот фактор на первое место, стоимость отдыха — на второе, транспортную логистику — на третье, безопасность — на четвертое.

Проблемы с топливом эксперт считает одним из наиболее заметных отличий нынешнего сезона. «Я работаю 36 лет в туризме и даже представить не мог, что люди из Краснодара будут бояться ехать на курорты из-за проблем с топливом»,— отмечает Алексан Мкртчян.

По его словам, часть туристов из других регионов отказалась от автомобильных поездок либо перешла на железнодорожный транспорт. При этом администрация Сочи сообщает, что за последние две недели ситуацию с топливом удалось нормализовать, а очереди на автозаправках полностью ликвидировать. Курорт, по данным администрации, уже принял более 4 млн туристов.

Еще одним способом поддержать загрузку стала корректировка цен. По словам господина Мкртчяна, в начале—конце июля отельеры поняли, что по стоимости, установленной в начале сезона, номера продавались сложно. Объекты категорий «четыре и пять звезд» начали предоставлять скидки до 30%, небольшие объекты — 15–20%.

«Это помогло. Загрузка в Сочи сейчас составляет около 80% именно после корректировки цен»,— говорит эксперт.

Дмитрий Богданов отмечает, что снижение числа гостей происходит одновременно со снижением стоимости размещения.

«Вкупе со снижением цен экономические результаты в целом по году будут сильно слабее прошлогодних»,— отмечает председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС.

При этом снижение потока, по его словам, имеет и обратную сторону для тех, кто все же приехал на курорт. Многие туристы довольны качеством отдыха из-за отсутствия толп и пробок, более комфортной обстановки в местах питания, на экскурсиях и во время прогулок по городу.

«Многие туристы более чем довольны качеством отдыха»,— говорит Дмитрий Богданов. По его словам, отдыхающие также отмечают большее внимание со стороны персонала.

Оценки итогов сезона у экспертов остаются сдержанными. Алексан Мкртчян считает, что Сочи не сможет повторить показатели предыдущих лет. По его оценкам, для отельеров сезон не катастрофический. Но курорт не получит прибыли 2025-го и тем более 2024 года, считает эксперт.

При этом текущая загрузка около 80%, по оценке Алексан Мкртчяна, во многом связана с пересмотром стоимости размещения. Глубина продаж остается на уровне двух-трех недель, а сентябрь пока практически не бронируют заранее.

Мария Удовик