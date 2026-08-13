Жительница Сочи задержана в Севастополе за подрыв офицера

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 32-летнюю жительницу Сочи Маргариту Реутт по подозрению в причастности к взрыву, в результате которого погиб заместитель командира бригады подводных лодок Черноморского флота капитан 1-го ранга Роберт Шагеев. По данным «Ъ», женщина действовала по заданию украинских спецслужб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Взрыв прогремел утром на Столетовском проспекте. Бомба была заложена в урне и сработала в момент прохождения офицера. Роберт Шагеев погиб на месте от минно-взрывной травмы и осколочных ранений. До 2014 года он командовал украинской подлодкой «Запорожье», после перехода на российскую службу был обвинен Украиной в госизмене.

Недалеко от места взрыва была задержана Маргарита Реутт, у которой обнаружили пульт, предположительно использовавшийся для приведения в действие взрывного устройства. В ходе допроса она призналась в содеянном и сообщила, что действовала по указанию куратора, связанного с украинскими спецслужбами. За выполнение задания ей обещали крупное вознаграждение в криптовалюте и помощь с выездом из России.

В 2025 году Маргарита Реутт уже привлекалась к ответственности за дискредитацию ВС РФ и была оштрафована на 30 тыс. руб. В 2023 году она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в сфере туристических услуг.

В настоящее время задержанной грозит длительный срок за теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ).