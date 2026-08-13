В Орле согласовали строительство аквапарка в переулке Кавказском

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил архитектурно-градостроительный облик будущего аквапарка. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города. Кто станет инвестором, не раскрывается. Заявление на согласование подал некий Юрий Королев.

Так, здание будет одноэтажным, площадь составит 301,2 кв. м. Согласно кадастровой карте, участок находится рядом с рекой Орлик — на съезде с улицы Мостовой.

Объект планируется разместить на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010101:65.

В документе указывается, что архитектурно-градостроительный облик согласован «в связи с соответствием требованиям, указанным в градостроительном регламенте».

Анна Швечикова