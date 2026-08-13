«Русагро» с тамбовской налоговой юрисдикцией досрочно сменило правление
Совет директоров ПАО «Группа "Русагро"» досрочно прекратил полномочия действующего правления агрохолдинга и избрал новый состав коллегиального исполнительного органа. В него вошли три человека. Их имена и сведения о том, кто возглавил правление, компания не раскрыла. Это следует из опубликованных 13 августа корпоративных документов ПАО.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
В заседании, прошедшем 12 августа, участвовали шесть из десяти членов совета директоров. Все они проголосовали за прекращение полномочий прежнего и избрание нового состава правления.
Компания объясняет ограничение сведений о членах правления нормами, позволяющими экономически значимым организациям не публиковать информацию об органах управления из-за риска введения иностранных санкций.
Прежнее правление «Русагро» также состояло из трех человек — председателя и двух членов. Оно было избрано в мае 2025 года. Его персональный состав, включая имя председателя, агрохолдинг не раскрывал по той же причине.
- В мае в контролирующем «Русагро» Россельхозбанке заявляли, что действующий менеджмент ПАО сохранит операционное управление после перехода агрохолдинга под контроль кредитной организации. С конца мая полномочия единоличного исполнительного органа ПАО выполняет ООО «РСХБ-финанс», которое возглавляет Ольга Маментьева.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Группа "Русагро"» зарегистрировано в 2010 году в Московской области. С 2018 года агрохолдинг перерегистрирован в Тамбове. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 2,4 млрд руб. Управляющая компания — структура Россельхозбанка ООО «РСХБ-финанс». Актуальные акционеры не раскрываются. Известно, что контрольный пакет акций обращен в доход РФ. Выручка самого ПАО за 2025 год в отчетности не указана. Чистая прибыль ПАО за тот же период сократилась на 81%, с 2,4 млрд руб. в 2024-м до 459,9 млн руб. в 2025-м. В первом квартале 2026 года компания получила 52,9 млн руб. чистой прибыли.
- На 12 октября назначено внеочередное собрание акционеров ПАО «Группа "Русагро"». На нем планируется досрочно прекратить полномочия нынешнего совета директоров, определить его численность и избрать новый состав. Действующий совет состоит из десяти человек, четверо из которых имеют статус независимых. Их имена и сведения о председателе также не раскрываются.