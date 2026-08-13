«Русагро» с тамбовской налоговой юрисдикцией досрочно сменило правление

Совет директоров ПАО «Группа "Русагро"» досрочно прекратил полномочия действующего правления агрохолдинга и избрал новый состав коллегиального исполнительного органа. В него вошли три человека. Их имена и сведения о том, кто возглавил правление, компания не раскрыла. Это следует из опубликованных 13 августа корпоративных документов ПАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В заседании, прошедшем 12 августа, участвовали шесть из десяти членов совета директоров. Все они проголосовали за прекращение полномочий прежнего и избрание нового состава правления.

Компания объясняет ограничение сведений о членах правления нормами, позволяющими экономически значимым организациям не публиковать информацию об органах управления из-за риска введения иностранных санкций.

Прежнее правление «Русагро» также состояло из трех человек — председателя и двух членов. Оно было избрано в мае 2025 года. Его персональный состав, включая имя председателя, агрохолдинг не раскрывал по той же причине.

В мае в контролирующем «Русагро» Россельхозбанке заявляли, что действующий менеджмент ПАО сохранит операционное управление после перехода агрохолдинга под контроль кредитной организации. С конца мая полномочия единоличного исполнительного органа ПАО выполняет ООО «РСХБ-финанс», которое возглавляет Ольга Маментьева.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Группа "Русагро"» зарегистрировано в 2010 году в Московской области. С 2018 года агрохолдинг перерегистрирован в Тамбове. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 2,4 млрд руб. Управляющая компания — структура Россельхозбанка ООО «РСХБ-финанс». Актуальные акционеры не раскрываются. Известно, что контрольный пакет акций обращен в доход РФ. Выручка самого ПАО за 2025 год в отчетности не указана. Чистая прибыль ПАО за тот же период сократилась на 81%, с 2,4 млрд руб. в 2024-м до 459,9 млн руб. в 2025-м. В первом квартале 2026 года компания получила 52,9 млн руб. чистой прибыли.

На 12 октября назначено внеочередное собрание акционеров ПАО «Группа "Русагро"». На нем планируется досрочно прекратить полномочия нынешнего совета директоров, определить его численность и избрать новый состав. Действующий совет состоит из десяти человек, четверо из которых имеют статус независимых. Их имена и сведения о председателе также не раскрываются.

Сергей Калашников