Девелоперы повышают класс

Квартиры комфорт-класса в новостройках Ростова-на-Дону к августу 2026 года заняли прочную доминирующую позицию на рынке. По оценкам экспертов, доля таких квартир выросла до 88,9%. При этом доля стандарт-класса сократилась с 4% до 1,1%, бизнес-класса — с 12,8% до 9,8%. Специалисты считают, что это связано не столько с изменением предпочтений покупателей, сколько с трансформацией предложения: большинство современных массовых проектов позиционирует строящееся жилье именно как комфорт-класс.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жилье комфорт-класса удерживает лидирующую позицию на рынке первичной недвижимости Ростова-на-Дону. Как рассказала «Ъ-Ростов» руководитель отдела аналитики ГК «Точно» Валерия Цыганок, по фактическим сделкам в Ростове-на-Дону и Аксае его доля за январь—июль 2026 года достигла 88,9% против 83% за аналогичный период 2025 года. Доля стандарт-класса сократилась с 4% до 1,1%, бизнес-класса — с 12,8% до 9,8%. «Это связано не только с изменением предпочтений покупателей, но и с трансформацией предложения: большинство современных массовых проектов позиционируются как комфорт-класс»,— отмечает эксперт.

Директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская отмечает, что снижение доли стандарт-класса — долгосрочная тенденция. По данным компании, в 2016 году стандарт-класс занимал доминирующую позицию на рынке и имел долю 46%. У комфорта в тот год доля была только 37%, у бизнеса — 17%. К 2021 году стандарт уже сократился до 23%, тогда как комфорт усилил свое присутствие до 66%. Бизнес-класс в тот момент, напротив, снизился до 11%. «Сейчас доля стандарт-класса находится на своем минимуме, но в то же время тенденция к снижению замедлилась»,— говорит госпожа Змиевская.

По прогнозам Macon, доля такого жилья будет колебаться на уровне не выше 15–20% как минимум в ближайшие пять лет.

«Конкуренцию стандарт-классу в городе формирует обширный вторичный рынок домов советского периода и в микрорайонах, построенных до 2018–2020 годов. Но современный стандарт-класс по своим параметрам превосходит стандарт-класс образца 2016 года, перенимая отдельные характеристики комфорт-класса», — замечает Ольга Змиевская.

Основатель консалтингового бюро «Жилин.РФ» Александр Жилин утверждает, что комфорт-класс и стандарт-класс в Ростове-на-Дону между собой практически не различаются и вместе составляют «массовый сегмент». «Бизнес-класс и премиум занимают очень небольшое количество метров, можно сказать, что эти сегменты у нас только начинают формироваться. Уровень продукта и качество создаваемой среды как в проектах "стандарт", так и "комфорт" в Ростове ниже, чем во многих других миллионниках, например, в Калининграде и Тюмени, не говоря уже о Москве. Поэтому объективно разделить стандарт- и комфорт-класс в целом сложно»,— говорит господин Жилин.

В 2026 году основу спроса в Ростова-на-Дону формируют квартиры площадью 30–45 кв. м (около 45% сделок), куда попадают студии, однокомнатные и евро-двухкомнатные. Второй по популярности является группа 50–70 кв. м (25% сделок), куда в основном попадают двухкомнатные квартиры. По данным ГК «Точно», средняя площадь приобретенной квартиры за январь-июль снизилась с 46,5 до 44,2 кв.м.

Средневзвешенная цена фактической сделки в январе-июне 2026 года выросла на 7,8% к аналогичному периоду 2025 года — до 151,7 тыс. руб. за 1 кв.м. Средний бюджет покупки увеличился на 1,5% — до 6,7 млн руб.

Сейчас Ростов-на-Дону входит в пятерку городов по объему возводимого жилья в РФ. В донской столице и соседнем Аксае строится около 4,34 млн кв.м жилья. При этом уровень продаж эксперты характеризуют как низкий. По данным Macon, доля проданных квартир в проектах в активной стадии продаж составляет лишь 27%. Для сравнения, три года назад доля проданных квартир составляла 36%, а на конец 2021 года была 46%. В ГК «Точно» добавляют, что отношение распроданности к строительной готовности составляет 71%.

«Продажи несколько отстают от темпов строительства. В мае 2025 года показатель составлял 73%, поэтому ситуация существенно не изменилась, но баланс немного ухудшился. Говорить о заметном сокращении накопленного предложения пока преждевременно»,— отмечает Валерия Цыганок.

К августу обеспеченность жильем в Ростове-на-Дону достигла 34 кв. м/чел., что выше среднероссийский показателя, составляющего 29 кв. м/чел. «Базовая потребность в жилье у жителей города удовлетворена, обычного стандартного жилья в городе достаточно. Поэтому в игру вступает конкуренция, девелоперам приходится убеждать покупателя купить именно новое жилье. Для этого оно должно быть лучше того, что уже представлено в жилом фонде, выше классом»,— говорит Ольга Змиевская.

При этом рост продаж тормозят большая конкуренция на рынке и ухудшение условий ипотечного кредитования, считают эксперты.

«Однако ситуация на рынке пока приемлемая, говорить о переизбытке пока рано. Ожидаемое восстановление спроса по мере снижения рыночных ставок очень быстро вернет рынок в состояние баланса»,— прогнозируют в Macon.

В ГК «Точно» считают, что во втором полугодии наиболее востребованными останутся компактные однокомнатные квартиры и квартиры евро-формата. Рост интереса к просторному жилью возможен при улучшении условий кредитования и снижении ежемесячного платежа.

Кристина Федичкина