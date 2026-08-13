В Ростове средняя площадь приобретенной квартиры снизилась до 44 кв. метров

Средняя площадь приобретенной квартиры на первичном рынке Ростова-на-Дону в январе—июле снизилась с 46,5 до 44,2 кв. м. Об этом рассказали «Ъ-Ростов» в ГК «Точно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По оценкам экспертов консалтинговой компании Macon, в 2026 году основу спроса в Ростова-на-Дону формируют квартиры площадью 30–45 кв. м (около 45% сделок), куда попадают студии, однокомнатные и «евродвушки». Вторая по популярности группа — 50–70 кв. м (25% сделок), куда в основном попадают двухкомнатные квартиры.

В ГК «Точно» считают, что во втором полугодии наиболее востребованными останутся компактные однокомнатные квартиры и квартиры евроформата. Рост интереса к просторному жилью возможен при улучшении условий кредитования и снижении ежемесячного платежа.

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Кристина Федичкина