Доля жилья комфорткласса на рынке новостроек Ростова достигла 88%

Квартиры комфортного класса в новостройках Ростова-на-Дону к августу 2026 года заняли на рынке долю более 88%. В аналогичный период 2025 года она составляла только 83%. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в ГК «Точно».

По оценкам экспертов, доля квартир стандартного класса сократилась в январе—июле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 4% до 1,1%, бизнес-класса — с 12,8% до 9,8%.

Специалисты отмечают, что снижение доли стандарткласса — долгосрочная тенденция. Так, в 2016 году стандарткласс занимал доминирующую позицию на рынке и имел долю 46%, а к 2021 году стандарт уже сократился до 23%.

При этом некоторые участники рынка считают, что в Ростове-на-Дону комфорткласс и стандарткласс между собой практически не различаются и вместе составляют «массовый сегмент».

Подробнее читайте в тексте «Девелоперы повышают класс»

Кристина Федичкина