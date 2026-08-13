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В Новороссийске днем 13 августа объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске в четверг, 13 августа, объявлена угроза атаки беспилотников. Соответствующее сообщение в 14:07 опубликовал в своем Telegram-канале глава городской администрации Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)», — написал чиновник.

Господин Кравченко призвал горожан сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала, которая последует после нормализации обстановки.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Ранее сообщалось, что рабочие комиссии оценивают ущерб в жилых домах Новороссийска, поврежденных в результате атаки беспилотников. Пострадавшим предусмотрены федеральные и муниципальные выплаты в зависимости от ущерба имуществу и степени вреда здоровью.

Анна Гречко

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