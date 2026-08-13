Спикер петербургского ЗакСа высказался об атаках на склады WB

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предположил, что конечный потребитель не сильно пострадает из-за атак беспилотников на склады Wildberries, основной ущерб ощутит на себе сам маркетплейс. В эфире радиостанции «КП Санкт-Петербург» спикер 13 августа добавил, что бизнесу следует самостоятельно оценивать потенциальные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бельский прокомментировал ситуацию, в которой оказались петербургские предприниматели после атак БПЛА на Wildberries

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Александр Бельский прокомментировал ситуацию, в которой оказались петербургские предприниматели после атак БПЛА на Wildberries

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Пострадали — да. Бизнес рисковал? Да, рисковал. Ну, бизнес и занимается тем, что находится в зоне риска. Это определенные люди, которые умеют правильно выстраивать те или иные бизнес-модели. И закладывать в них в том числе риски, про которые вы говорите, потому что Санкт-Петербург является приграничным городом»,— сказал господин Бельский.

Сейчас возможные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от ударов беспилотников по логистическим центрам, обсуждают в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Спикер ЗакСа отметил, что следует обратить внимание, кто из коммерсантов является налоговым резидентом в Санкт-Петербурге, а кто зарегистрировал бизнес в других регионах.

«Мы не можем говорить со всеми компаниями. Ну кто, например, подразумевал. Тот же Wildberries изначально тоже не подразумевал, что их будут атаковать. С чего вдруг чиновники нашего города решат защищать Wildberries?»,— добавил спикер ЗакСа.

Украинские беспилотники атаковали логистические комплексы маркетплейса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 24 июля. В Северной столице 13 августа открыли горячую линию для селлеров, столкнувшихся с последствиями сбоев в работе складской инфраструктуры. В Ленобласти аналогичный ресурс запустили неделей раньше. Также губернатор Ленинградской области Александр Дроздецкая заявил, что регион выделит 100 млн рублей на льготные займы для предпринимателей.

Подробнее об атаке беспилотников на комплексы WB в Петербурге и Ленобласти — в материале «Ъ Северо-Запад» «Налетная ночь».

Константин Леньков