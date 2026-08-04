Власти Ленобласти направили 100 млн на поддержку пострадавших селлеров Wildberries

В Ленинградской области выделили первые 100 млн рублей на льготные займы для предпринимателей, чьи товары пострадали после атаки беспилотников на логистический комплекс Wildberries. Одновременно в регионе заработали горячая линия и оперативный штаб для координации помощи бизнесу, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, средства из уставного капитала региональной микрокредитной компании направят на пополнение оборотных средств и восстановление товарных запасов. До 30% сделки смогут обеспечивать поручительством региональной гарантийной организации. Кроме того, власти прорабатывают совместные программы поддержки с крупнейшими банками.

Также в Ленобласти начала работать горячая линия для пострадавших предпринимателей по телефону 8-800-302-0-813. Оперативный штаб уже провел первое заседание. Его задача — выстроить взаимодействие с Wildberries и помочь селлерам разобраться с порядком получения компенсаций и мер поддержки.

Еще одной мерой стали кредитные каникулы сроком на шесть месяцев для предпринимателей, ранее оформивших займы через областные структуры поддержки.

Ранее Александр Дрозденко сообщал, что после атаки БПЛА на склад Wildberries ущерб, по предварительным данным, понесли около 1,5 тыс. продавцов из Ленинградской области. Тогда региональные власти анонсировали запуск горячей линии, создание штаба и разработку дополнительных мер поддержки бизнеса.

Карина Дроздецкая