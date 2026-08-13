ПВО за ночь перехватила 362 беспилотника над регионами России

С 20:00 12 августа до 08:00 13 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 362 украинских беспилотника самолетного типа. По данным Минобороны РФ, аппараты сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской и Ульяновской областей, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

В течение дня 12 августа, с 08:00 до 20:00 мск, средства ПВО перехватили еще 147 украинских беспилотников самолетного типа. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае сохраняются ограничения на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также о расположении военных и критически важных объектов. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Ранее Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА и безэкипажных катеров, которая продолжалась более восьми часов. В результате погиб восьмилетний ребенок, восемь человек получили ранения, состояние некоторых пострадавших оценивалось как тяжелое. Повреждения получили 21 жилой дом и четыре предприятия, обрушился надземный путепровод. Для пострадавших организовали пункты временного размещения. Ситуацию взяли на контроль прокуратура и СКР.

Мария Удовик