В МАПП «Адлер» назвали часы максимальных пробок на границе с Абхазией

В августе нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Адлер» достигла максимальных значений. Через границу с Абхазией ежедневно проходят около 10 тыс. легковых автомобилей, более 300 автобусов и свыше 55 тыс. человек. На фоне роста потока на пункте регулярно образуются заторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Анализ транспортного трафика показал, что наиболее интенсивное движение формируется в первой половине дня. Основной наплыв автомобилей и пассажиров приходится на период с 6:00 до 11:00. Именно в эти часы на границе фиксируется наиболее высокая нагрузка.

Для сокращения очередей на пункте пропуска задействовали все 22 полосы движения. Также применяют реверсивную схему пропуска транспорта и усилили смены инспекторов.

Таможенное управление рекомендует туристам учитывать периоды максимальной загрузки при планировании поездки. Для пересечения границы советуют выбирать вторую половину дня. В качестве альтернативы автомобильному транспорту также можно использовать железнодорожный или морской транспорт.

Одновременно в МАПП «Адлер» продолжается модернизация в рамках национального проекта. После завершения работ пропускную способность пункта для транспорта планируют увеличить в 9,5 раза.

Рост нагрузки на МАПП «Адлер» приходится на август. Ежедневный поток через границу включает около 10 тыс. легковых машин, более 300 автобусов и свыше 55 тыс. пассажиров, при этом наиболее загруженным остается утренний период с 6:00 до 11:00.

Мария Удовик