В Новороссийске утром 13 августа топливо отпускают на 28 АЗС

В Новороссийске топливо отпускают на 28 АЗС

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По состоянию на 09:00 13 августа в Новороссийске работают 28 автозаправочных станций. На всех из них действуют ограничения: топливо отпускают только в бак автомобиля и не более 30 или 50 литров на одну машину.

АИ-100 в продаже нет. АИ-95 можно приобрести на 13 АЗС, АИ-92 — на 16, дизельное топливо — на 27 заправках.

Список работающих АЗС: «Роснефть» — территория Цемдолины, ул. Ленина, Мысхакское шоссе, Кирилловка, п. Верхнебаканский; «Лукойл» — пр. Дзержинского, ст. Раевская, территория Цемдолины, ул. Суворовская, ул. Куникова, Сухумское шоссе, с. Глебовское, п. Верхнебаканский; «Газпром» — ст. Натухаевская; «Газпромнефть» — Сухумское шоссе, с. Гайдук; Rusoil — территория Цемдолины; «Татнефть» — п. Верхнебаканский; «Уфим-нефть» — ул. Малоземельская, Цемдолина, Сухумское шоссе, Владимировка, Кирилловка, пр. Дзержинского; PNB — с. Кирилловка, район железнодорожной петли; «Ягуар» — ст. Натухаевская, ул. Шоссейная.

На части заправок отдельные виды топлива доступны только по топливным картам. Еще семь АЗС временно не отпускают топливо.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города сообщал, что летом интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. автомобилей в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

Анна Гречко