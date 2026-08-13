Главные новости к утру 13 августа

Севастополь был обесточен после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

У клиентов основных российских облачных платформ для бизнеса в 2026 году кратно увеличилось потребление зарубежных больших языковых моделей. Основной спрос смещается в сторону китайских разработчиков.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет пост в конце августа.

До 265 человек выросло число жертв при землетрясении в Колумбии. Еще 3 494 человека были ранены, 496 пропали без вести.

Защита блогера Гусейна Гасанова подала жалобу на решение Пресненского суда Москвы о заочном приговоре к четырем годам колонии.

Олимпийский чемпион и рекордсмен NBA 37-летний Расселл Уэстбрук объявил о завершении карьеры.

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» победил в матче с английской «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА. Счет игры составил 2:1.