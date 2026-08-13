Севастополь обесточен после атаки ВСУ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе было восстановлено по временной схеме к 27 июля 2026 года после ночного сбоя на электросетях, сообщил губернатор Михаил Развожаев, отметив, что десятки людей трудились всю ночь.

Губернатор Михаил Развожаев ранее, 14 июля 2026 года, сообщал о вынужденном введении графика веерных отключений электроснабжения в Севастополе: два часа со светом — шесть часов без него. Это было связано с атаками Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру.