Севастополь обесточен после атаки ВСУ
Севастополь был обесточен после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Специалисты оценивают масштаб повреждений, добавил он.
«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ»,— написал губернатор в «Максе».
На объектах введен особый режим, экстренные службы находятся в полной готовности, подчеркнул господин Развожаев. Он также призвал граждан экономить заряд телефонов и не перегружать сеть, когда электроснабжение будет восстановлено.
Электроснабжение большинства потребителей в Севастополе было восстановлено по временной схеме к 27 июля 2026 года после ночного сбоя на электросетях, сообщил губернатор Михаил Развожаев, отметив, что десятки людей трудились всю ночь.
Губернатор Михаил Развожаев ранее, 14 июля 2026 года, сообщал о вынужденном введении графика веерных отключений электроснабжения в Севастополе: два часа со светом — шесть часов без него. Это было связано с атаками Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру.