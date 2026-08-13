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Матвей Сафонов второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА в составе ПСЖ

«ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) победил в матче с английской «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА. Счет игры составил 2:1. Встреча прошла в Австрии.

Победный мяч на 61-й минуте забил полузащитник парижан Дезире Дуэ. Весь матч в воротах французской команды провел российский голкипер Матвей Сафонов.

Для 27-летнего вратаря трофей стал девятым в составе ПСЖ с момента его перехода из «Краснодара» летом 2024 года. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также по одному разу завоевывал Кубок и Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Матвея Сафонова прибавление в трофеях».

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