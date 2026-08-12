Защита блогера Гусейна Гасанова обжаловала заочный приговор

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2024 году Федеральная налоговая служба (ФНС) предъявила Гусейну Гасанову претензии на сумму 175 млн руб. по неуплате налогов, которые он затем погасил, уплатив около 300 млн руб. с учетом штрафов и пеней. За легализацию этих преступных доходов путем приобретения недвижимости ему заочно назначили четыре года колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Адвокаты Гасанова, Михаил Юсупов и Дмитрий Козейкин, не признают вину своего клиента, утверждая, что часть средств, якобы легализованных, была внесена наличными, и следствие не установило их происхождение или преступный умысел блогера. В 2025 году Гусейн Гасанов был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск по делу о легализации преступных доходов, и к этому времени он уже находился в Азербайджане.

Заочные приговоры и обжалования, как в случае Гусейна Гасанова, также касались других блогеров. Например, защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) подала апелляцию на ее приговор в пять лет условного лишения свободы по делу о выводе более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона в ОАЭ. В этом же деле ее бывший муж Артем Чекалин получил семь лет колонии, а их деловой партнер Роман Вишняк — 2,5 года колонии, однако прокуратура запросила ужесточить приговор Вишняку до четырех лет. Прокуратура также обжаловала приговор Тверского суда Москвы блогеру Александре Митрошиной, которой вменяется неуплата налогов на 120 млн руб. и легализация средств через покупку элитной недвижимости.