Гендиректор «Русагро» с активами в Черноземье Тимур Липатов покинул пост

ПАО «Группа "Русагро"» (основные активы в Черноземье, головное юрлицо зарегистрировано в Белгороде) прекратило полномочия генерального директора Тимура Липатова. Об этом сообщили в самой компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полномочия господина Липатова перешли структуре Россельхозбанка — ООО «РСХБ-финанс». Ранее сообщалось, что РСХБ будет осуществлять контроль над холдингом. Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 28 мая.

По данным Rusprofile, Тимур Липатов возглавлял группу «Русагро» с января 2022 года. На этом посту он сменил Максима Басова. С 2018 по 2021 год господин Липатов работал гендиректором АО «Силовые машины».

Как ранее рассказывали «Ъ» в Россельхозбанке, после перехода «Русагро» под его контроль, текущий менеджмент сохранит операционное управление. В РСХБ также отмечали, что операционная и инвестиционная деятельность компании продолжится в прежнем режиме.

В начале мая Хамовнический суд Москвы практически полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства 65% обыкновенных акций холдинга. Общее количество таких бумаг в уставном капитале превышает 958 млн.

В иске надзорное ведомство настаивало, что бизнес, оцениваемый более чем в 550 млрд руб., развивался благодаря политическим связям основателя «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.

Егор Якимов