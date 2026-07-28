«Русагро» с активами в Черноземье выплатит 15 млрд рублей дивидендов

Акционеры агрохолдинга «Русагро» с активами в Черноземье утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года в размере 16,48 руб. на одну обыкновенную акцию. Как следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации, компания направит на дивиденды 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли за прошлые годы. Лица, имеющие право на получение дохода, будут определены к 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель холдинга Вадим Мошкович во время заседания суда по его уголовному делу

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Основатель холдинга Вадим Мошкович во время заседания суда по его уголовному делу

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как отмечает «Ъ», на новостях о дивидендах акции «Русагро» прибавили 3,3%, достигнув 99,8 руб. за бумагу. По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии рост составил 1,88%, тогда как до появления информации акции дешевели на 1,39%.

«Русагро» выплатит доходы акционерам впервые с 2021 года. Согласно дивидендной политике компании, она должна направлять не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако решение зависит от финансового положения и объема нераспределенной прибыли прошлых лет. По итогам прошлого года чистая прибыль «Русагро» по МСФО снизилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 млрд руб. при рекордной выручке в 396 млрд руб. (+17%).

На фоне уголовного дела основателя «Русагро» Вадима Мошковича в начале мая Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства более половины акций холдинга (627 017 727 обыкновенных акций), а также другие активы стоимостью свыше полутриллиона рублей. Тогда суд отказался лишь изъять у бывшей жены господина Мошковича Натальи Быковской квартиру в Хамовниках и загородный дом.

В июне Мосгорсуд рассмотрел иск Генпрокуратуры в апелляционном порядке. Он отменил взыскание в доход государства 14 млн ценных бумаг стоимостью около 1,5 млрд руб., принадлежащих Сергею Трибунскому — племяннику Вадима Мошковича. Апелляционная инстанция не согласилась с выводами надзора о том, что профессиональный инвестор был лишь номинальным владельцем акций.

Об уголовном деле основателя «Русагро» — в публикации «Ъ».

Алина Морозова