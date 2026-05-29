Россельхозбанк раскрыл детали перехода «Русагро» под свой контроль

Действующий менеджмент ПАО «Группа "Русагро"» сохранит операционное управление после передачи агрохолдинга под контроль Россельхозбанка. Об этом сообщили «Ъ» в кредитной организации. Операционная и инвестиционная деятельность банка продолжается в обычном режиме, добавили в РСХБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Переход активов “Русагро” под управление структуры РСХБ обеспечит непрерывность процессов на предприятии, стабильность бизнеса, выполнение обязательств перед контрагентами и дальнейшее развитие группы компаний»,— отметили в Россельхозбанке.

В РСХБ назвали основной задачей сторон сохранение устойчивости и рыночных позиций «Русагро». «Решение Росимущества основано на многолетней отраслевой экспертизе банка»,— подчеркнули в Россельхозбанке. Как долго агрохолдинг будет находиться под контролем банка, определит Росимущество.

Росимущество передало в управление «РСХБ-Финанс» контрольный пакет акций «Русагро». 5 мая Хамовнический суд Москвы обратил агрохолдинг в доход государства по иску Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, основатель компании Вадим Мошкович использовал для развития бизнеса политические связи. В тот момент предприниматель был сенатором от Белгородской области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вадим Мошкович закончил с бизнесом».