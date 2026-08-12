Днем силы ПВО сбили украинские БПЛА над Крымом и Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня 12 августа перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники сбили в период с 08:00 до 20:00 мск над территориями 12 регионов России, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Кроме того, средства ПВО работали над территорией Крыма и акваторией Черного моря.

Ночная атака 12 августа была значительно масштабнее. За ночь над Краснодарским краем, Крымом и другими регионами России уничтожили 502 беспилотника самолетного типа. В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО перехватывали и уничтожали БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае сохраняется запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также о расположении военных и критически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь с 11 на 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА и безэкипажных катеров, длившейся более восьми часов: погиб восьмилетний ребенок, восемь человек ранены (некоторые в тяжелом состоянии), повреждены 21 жилой дом, четыре предприятия, обрушился надземный путепровод, для пострадавших открыли пункты временного размещения, прокуратура и СКР взяли ситуацию на контроль. Атаки также затронули Анапу (поврежден дом, двое раненых), Геленджик (три домовладения, двое пострадавших) и Темрюкский район (погиб мужчина), СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Мария Удовик