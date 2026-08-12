Вице-губернатор Кубани Дмитрий Маслов покинул пост

Вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов покинул должность в связи с переходом на новое место работы. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Господин Маслов продолжит профессиональную деятельность в крупной государственной корпорации в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дмитрий Маслов занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края с октября 2025 года. На этом посту он курировал несколько направлений работы регионального правительства, связанных со строительством, жилищным контролем, архитектурой и градостроительством, гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями.

В зоне его ответственности находилась работа краевого департамента строительства, государственной жилищной инспекции, департамента по архитектуре и градостроительству, министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также департамента по надзору в строительной сфере.

Ранее сообщалось, что в мае пост директора департамента инвестиций и стратегического развития администрации Сочи покинул Герман Корелов — он ушел по собственному желанию, после чего обязанности исполнял Вадим Финашин. Теперь на эту должность назначили Павла Обертинского, который до этого работал главным специалистом отдела благоустройства в департаменте архитектуры, а в ноябре 2023 года был и. о. директора этого департамента.

Мария Удовик