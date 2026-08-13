«Казначею» вменили дискредитацию и демонстрацию

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге хотят привлечь предпринимателя и учредителя ЗАО «НПО "Росмаш"» Фиделя Чогина к ответственности за дискредитацию армии и демонстрацию запрещенной символики. Ранее его неоднократно судили по экономическим делам. Например, за попытку вернуть НДС на 500 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петроградский районный суд Санкт-Петербурга поступили материалы административных дел в отношении неоднократно судимого предпринимателя Фиделя Чогина. Силовики вменяют ему дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) и демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). По данным правоохранительных органов, бизнесмен распространил на своем сайте спорный логотип. Дизайнерское решение внешне отсылает к нацистской символике, отмечается в протоколе. Определить создателя сайта правоохранительным органам удалось «в ходе проверочных мероприятий поиска информации по открытым источникам сети OSINT». Сам сайт называется «Фидель Чогин Групп».

«Размещено изображение (логотип сайта) в виде золотого двуглавого орла с распростертыми крыльями, стоящего на лавровом венке, внутри венка изображен знак "Z"»,— говорится в материалах дела.

Оба протокола переданы судье 5 августа. Дата заседания не назначена. По статье о дискредитации Вооруженных сил предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тыс. рублей. За демонстрацию запрещенной символики — штраф до 2 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

В прошлом предпринимательская жилка минимум четыре раза приводила Чогина на скамью подсудимых. Его признавали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК) в особо крупном размере в 2006, 2015, 2016 и 2020 годах. В последний раз ему назначили 4,5 года колонии общего режима за попытку получить возмещение налога на добавленную стоимость в размере 3,7 млрд рублей через подложную декларацию ЗАО «НПО "Росмаш"», созданное бизнесменом еще в 1993 году. Это не самая большая сумма в карьере Чогина — в 2005 году он пытался получить возврат НДС в объеме 488,6 млрд рублей. В 2013 году его признали виновным в попытке провернуть похожую схему на сумму 32 млрд рублей. Дело Чогина стало одним из первых случаев попытки мошенничества с завышением стоимости нематериальных активов.

Космические суммы предприниматель объяснял покупкой научно-исследовательских разработок в 2004 году. Сумма сделки якобы составляла 3,7 трлн рублей. Сами разработки были связаны, в том числе, с чертежами неких космических аппаратов. Проверка надзорных органов показала, что по адресам, указанным в документах «Росмаша», никакой деятельности компания не вела, а сами разработки оказались ничтожны и не представляли какой-либо ценности. Среди других активов бизнесмена — компания-двойник Федерального казначейства ООО «Росказначейство», существовавшая с 2012 по 2017 год. О том, что организация не имеет отношения к настоящему ведомству, предупреждали в прокуратуре.

Константин Леньков