Поврежденные при атаке БПЛА учреждения Новороссийска восстановят к 1 сентября

В Новороссийске образовательные учреждения, пострадавшие при атаке беспилотников, должны восстановить до начала нового учебного года. Такое поручение губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал на заседании оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Повреждения получили три социальных объекта города — общеобразовательная школа, техникум и спортивная школа. В одной из школ пострадал фасад, на территории техникума после падения обломков БПЛА загорелись мастерские, а в здании спортивной школы выбило стекла. Пожар в техникуме ликвидировали.

Вениамин Кондратьев поручил завершить восстановительные работы к 1 сентября, чтобы учебный процесс начался в штатном режиме. По его словам, День знаний должен пройти вовремя, а ученики — встретить его в своих образовательных учреждениях.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что восстановление объектов завершат в установленный срок и оно не повлияет на начало учебного года.

Ранее губернатор поручил муниципалитетам оперативно оказывать помощь жителям, пострадавшим в результате атаки. В частности, речь идет о восстановлении документов, ремонте поврежденного имущества и получении предусмотренных выплат.

По данным региональных властей, в ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Наибольшие повреждения зафиксировали в Новороссийске: помимо социальных объектов, пострадала городская инфраструктура и жилые дома. Повреждения также отмечены в Геленджике, Анапе и Темрюкском районе.

Анна Гречко