Поврежденные при атаке БПЛА учреждения Новороссийска восстановят к 1 сентября
В Новороссийске образовательные учреждения, пострадавшие при атаке беспилотников, должны восстановить до начала нового учебного года. Такое поручение губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал на заседании оперативного штаба.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Повреждения получили три социальных объекта города — общеобразовательная школа, техникум и спортивная школа. В одной из школ пострадал фасад, на территории техникума после падения обломков БПЛА загорелись мастерские, а в здании спортивной школы выбило стекла. Пожар в техникуме ликвидировали.
Вениамин Кондратьев поручил завершить восстановительные работы к 1 сентября, чтобы учебный процесс начался в штатном режиме. По его словам, День знаний должен пройти вовремя, а ученики — встретить его в своих образовательных учреждениях.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что восстановление объектов завершат в установленный срок и оно не повлияет на начало учебного года.
Ранее губернатор поручил муниципалитетам оперативно оказывать помощь жителям, пострадавшим в результате атаки. В частности, речь идет о восстановлении документов, ремонте поврежденного имущества и получении предусмотренных выплат.
По данным региональных властей, в ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Наибольшие повреждения зафиксировали в Новороссийске: помимо социальных объектов, пострадала городская инфраструктура и жилые дома. Повреждения также отмечены в Геленджике, Анапе и Темрюкском районе.