В Новороссийске опровергли сообщения о срочном сборе донорской крови

В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о якобы объявленном срочном сборе донорской крови после атаки беспилотников на Новороссийск. Министерство здравоохранения Краснодарского края назвало эти сообщения фейком. В медицинских учреждениях города имеется достаточный запас донорской крови, а Новороссийский филиал ГБУЗ СПК работает в штатном режиме, сообщили в региональном оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА и безэкипажных катеров, которая продолжалась более восьми часов. В результате погиб восьмилетний ребенок, восемь жителей получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Повреждения получили четыре предприятия и 21 жилое здание.

В одном из домов Восточного района обломки беспилотника проломили крышу. Пострадали женщина и шестилетний ребенок, оба находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в городскую больницу. Большинство возгораний после падения обломков ликвидировали, оперативные службы продолжают работать на местах.

Для жителей Новороссийска открыли два пункта временного размещения — в школах №32 и №34. По данным мэрии, там находятся около 90 человек. Кроме того, обломки БПЛА привели к обрушению надземного путепровода на улице Магистральной. Движение по нему перекрыли, объезд организовали через улицу Портовую либо село Кирилловку.

Ночью угрозу атаки БПЛА, безэкипажных катеров и ракетную опасность также объявляли в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. В Анапе поврежден жилой дом, два человека получили травмы. В Геленджике повреждены три частных домовладения, два человека пострадали. В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома, погиб мужчина.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан в Новороссийске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атак на гражданские объекты в регионе.

Мария Удовик