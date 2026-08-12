В Новороссийске до конца дня восстановят движение по поврежденной Магистральной
В Новороссийске до конца дня планируют полностью восстановить движение по улице Магистральной, где после атаки БПЛА повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Помимо дороги, в городе поврежден водопровод. Часть восстановительных работ уже выполнена, на время ремонта жителям организовали подвоз воды. В течение суток водоснабжение планируют восстановить в полном объеме.
Глава региона поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия атаки и восстановить поврежденные объекты городской инфраструктуры.
«Важно, чтобы город как можно скорее вернулся к привычному ритму жизни», — заявил Вениамин Кондратьев.
Накануне ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате нападения погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.
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