В Новороссийске до конца дня восстановят движение по поврежденной Магистральной

В Новороссийске до конца дня планируют полностью восстановить движение по улице Магистральной, где после атаки БПЛА повреждено дорожное полотно. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Помимо дороги, в городе поврежден водопровод. Часть восстановительных работ уже выполнена, на время ремонта жителям организовали подвоз воды. В течение суток водоснабжение планируют восстановить в полном объеме.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия атаки и восстановить поврежденные объекты городской инфраструктуры.

«Важно, чтобы город как можно скорее вернулся к привычному ритму жизни», — заявил Вениамин Кондратьев.

Накануне ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате нападения погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.

Подробнее — читайте в материале «Новороссийск пережил страшную ночь»

Анна Гречко