Новороссийский зерновой терминал пострадал во время ночной атаки

В ночь на 12 августа Новороссийск, Анапа и Геленджик подверглись массированной атаке украинских беспилотников и безэкипажных катеров. В Новороссийске повреждения получили 21 жилое здание и четыре предприятия, в том числе Новороссийский зерновой терминал (НЗТ). Представитель «Деметра Холдинг» подтвердил «Ъ» факт повреждений терминала, отказавшись от дополнительных комментариев. Мощность НЗТ составляет 8,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Новороссийский Зерновой Терминал» Фото: «Новороссийский Зерновой Терминал»

Сигналы тревоги в ночь на 12 августа звучали в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Помимо воздушной атаки, Новороссийск подвергся нападению безэкипажных катеров. В течение ночи власти города информировали жителей об отражении атаки, напоминали о мерах безопасности и действующем запрете на съемку.

В Новороссийске до утра прекратил работу общественный транспорт. Также закрыли дорогу вдоль порта в направлении Кабардинки и Геленджика. Около четырех часов утра в городе развернули два пункта временного размещения для жителей поврежденных домов.

По данным властей Новороссийска, в результате атаки с воздуха и моря пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Повреждения получили четыре предприятия и 21 жилое здание, включая многоквартирные дома. На большинстве объектов возникшие пожары оперативно ликвидировали. В пункты временного размещения доставили 90 человек.

В одном из жилых домов обломки БПЛА пробили крышу. Пострадали женщина и шестилетний ребенок, оба находятся в тяжелом состоянии в больнице. Всего в Новороссийске ранения получили восемь человек. Кроме того, в районе порта обрушился надземный путепровод на улице Магистральной. Движение по нему перекрыли. Для объезда используют улицу Портовую и маршрут через село Кирилловка.

В Темрюкском районе целью атаки стал портовый объект в поселке Волна. Обломки БПЛА упали во дворе частного дома, в результате погиб один человек.

В Анапе обломки беспилотника повредили жилой дом. Двое жильцов получили травмы, медицинскую помощь им оказали без госпитализации. В Геленджике ранения получили три человека, двоих госпитализировали. В поселке Голубая Бухта повреждены около 20 домов, три из них полностью разрушены. Жителей пострадавших домов эвакуируют, в муниципалитете ввели локальный режим ЧС.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при отражении атаки на регион российские силы уничтожили несколько сотен беспилотников. В Новороссийске последствия атаки продолжают устранять, а поврежденные территории обследуют.

Мария Удовик