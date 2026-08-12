Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БЭК в Черном море

Российские военные за минувшие сутки уничтожили восемь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины в акватории Черного моря. Об этом 12 августа сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным ведомства, катера уничтожили силы Черноморского флота. В ежедневной сводке Минобороны уточняется, что речь идет о восьми безэкипажных катерах ВМС Украины, обнаруженных в акватории Черного моря.

Ранее Минобороны России публиковало кадры уничтожения пяти украинских безэкипажных катеров в Черном море.

У берегов Новороссийска практически ежедневно проходят учения в акватории Черного моря. Во время тренировок отрабатывают действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа. В рамках учений проводят практические стрельбы, в том числе из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Регулярные учения также проходят у побережья Сочи и Анапы. В ходе тренировок военные отрабатывают действия по отражению нападений с использованием безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа.

Кроме того, в ночь на 12 августа силы противовоздушной обороны нейтрализовали 502 беспилотника самолетного типа. По данным Минобороны, беспилотники были обнаружены над восемью регионами России, включая Краснодарский край, а также над акваторией Черного моря.

Мария Удовик