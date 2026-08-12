Аэропорт Сочи планирует за сутки обслужить 33,4 тысячи пассажиров

Аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию после утренних ограничений на полеты. Суточный план полетов — 108 рейсов на прилет и 108 на вылет, всего планируется обслужить 33,4 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту продолжается непрерывное обслуживание пассажиров и воздушных судов в порядке очередности. Решения о переносах, отменах или объединении рейсов принимают авиаперевозчики.

Для пассажиров доступны: фонтанчики с питьевой водой у санузлов, бесплатная комната матери и ребенка, комнаты для кормления и пеленания. Работают кафе, в зоне прилета внутренних линий круглосуточно открыт магазин «Магнит». В залах дежурят менеджеры по гостеприимному сервису.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейса у авиакомпании, следить за аудиообъявлениями в терминале, информацией на электронных табло и официальном сайте аэропорта.

Алина Зорина