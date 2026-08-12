«Мысхако» отказалось от иска к Metro из-за бренда Green Cape

Краснодарский винодельческий завод «Мысхако» отказался от иска к структуре Metro, в котором требовал аннулировать международный товарный знак Green Cape в России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам 12 августа прекратил производство по делу в связи с отказом истца от требований. Причины отказа не уточняются.

Товарный знак Green Cape зарегистрирован в 1999 году и распространяется, в частности, на алкогольные напитки. «Мысхако» утверждало, что Metro не использует этот бренд в России.

Иск к немецкой MIP Metro Group GmbH, управляющей интеллектуальной собственностью ритейлера, «Мысхако» подало в январе 2026 года.

ООО «Мысхако» работает в одноименном селе с 2017 года. Основной вид деятельности компании — производство вина из винограда.

Ранее сообщалось, что суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску новороссийского ООО «Мысхако» к французской компании Louis Royer о досрочном прекращении охраны товарного знака на территории РФ. Истец ходатайствовал об отказе от исковых требований до начала судебного заседания. Суд, проверив материалы дела, принял отказ, поскольку он не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц.

Анна Гречко