В Сочи до конца сентября восстановят поврежденный оползнем водовод

В Сочи до конца сентября планируют завершить восстановление магистрального водовода на Новороссийском шоссе, поврежденного из-за оползней. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Оползни активизировались после обильных осадков и переувлажнения грунта и повредили напорный трубопровод и его опорные конструкции. В марте специалисты «Водоканала» начали восстановительные работы.

Первый поврежденный участок длиной 44 м восстановили до начала летнего сезона. В июне его испытали и ввели в эксплуатацию. Сейчас специалисты работают на втором поврежденном участке.

Чтобы не ограничивать водоснабжение, абонентов переключили на резервный трубопровод. Демонтировано 55 м магистрального трубопровода диаметром 800 мм. Также установлена 21 буронабивная свая глубиной 11 м.

Сейчас специалисты монтируют семь монолитных опор для нового магистрального водовода диаметром 800 мм и дублирующего трубопровода диаметром 300 мм. После основных работ начнется восстановление подпорной стены для стабилизации склона.

Завершить весь комплекс работ планируется до конца сентября.

Анна Гречко