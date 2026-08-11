Главные новости за 11 августа: Воронеж, Курск, Белгород, Липецк, Орел, Тамбов

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области украинские БПЛА атаковали два складских комплекса Wildberries. В результате удара погиб 49-летний мужчина, находившийся на улице: он получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Еще двое пострадавших доставлены в медучреждения — один ранен на открытой территории, другой — на площадке логистического центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ленинский райсуд Курска ужесточил приговор экс-депутату областной думы Максиму Васильеву до семи лет лишения свободы. Он признан виновным в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Режим свободной экономической зоны распространили на всю территорию Белгородской, а также Брянской и Курской областей. Ранее льготы действовали лишь на отдельных приграничных участках. Для предпринимателей предусмотрен широкий перечень налоговых преференций.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ближайшие одну-две недели серьезных улучшений на топливном рынке ждать не следует. Он назвал ситуацию с бензином в регионе напряженной. Глава региона призвал жителей по возможности сократить поездки и не доливать по 10 л в почти полный бак, чтобы оставить топливо для тех, кто приезжает на заправку с минимальным остатком.

В Орловской области, как и в Курской, зафиксирована самая высокая доля граждан, установивших самозапрет на кредиты. Этот показатель составляет 15%.

Крупнейший российский производитель спирта АО «Росспиртпром» приобрел на аукционе акции тамбовского национализированного «Амбер Талвиса». Единственный участник торгов выкупил лот по цене 1,9 млрд руб. — на 2 млрд руб. ниже стартовой.

Кабира Гасанова