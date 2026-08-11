Самозапрет на кредиты в Черноземье активнее всего практикуют в Липецке и Орле

В Курской и Орловской областях зафиксированы наибольшие для Черноземья доли граждан с установленным самозапретом на кредиты — в обоих регионах они составляют 15%. Об этом свидетельствуют данные исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В Воронежской области доля достигает 14%, в Белгородской и Тамбовской — 13%, а в Курской — 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По информации ОКБ, в июле 2026 года в Воронежской области подали 10,5 тыс. заявлений об установлении самозапрета. При этом почти 3 тыс. человек попросили его отменить. За все время работы сервиса самозапретом в регионе воспользовались 378 тыс. раз, а в настоящее время подобным статусом обладают свыше 315,2 тыс. жителей региона.

подали 10,5 тыс. заявлений об установлении самозапрета. При этом почти 3 тыс. человек попросили его отменить. За все время работы сервиса самозапретом в регионе воспользовались 378 тыс. раз, а в настоящее время подобным статусом обладают свыше 315,2 тыс. жителей региона. В Белгородской области за июль самозапрет установили свыше 6 тыс. человек, а около 2 тыс. попросили его отменить. Услугой в регионе воспользовались в общей сложности 238,9 тыс. раз. Сейчас самозапрет на кредиты установлен у 197 тыс. белгородцев.

за июль самозапрет установили свыше 6 тыс. человек, а около 2 тыс. попросили его отменить. Услугой в регионе воспользовались в общей сложности 238,9 тыс. раз. Сейчас самозапрет на кредиты установлен у 197 тыс. белгородцев. Статистика по июльским обращениям в Липецкой области — 5,8 тыс. заявлений и 1,8 тыс. снятий. Самозапрет установлен у 171,6 тыс. липчан, а всего услугу опробовали 208,2 тыс. человек.

— 5,8 тыс. заявлений и 1,8 тыс. снятий. Самозапрет установлен у 171,6 тыс. липчан, а всего услугу опробовали 208,2 тыс. человек. Тамбовчане в прошлом месяце просили о самозапрете 4,6 тыс. раз. Снятие потребовалось 1,2 тыс. человек. Всего в Тамбовской области самозапрет на кредиты устанавливался 154 тыс. раз, сейчас он действует у 127,6 тыс. человек.

самозапрет на кредиты устанавливался 154 тыс. раз, сейчас он действует у 127,6 тыс. человек. В Курской области в июле на 4,12 тыс. заявлений о самозапрете пришлось 1,4 тыс. заявлений о его снятии. При том что услугой в регионе пользовались 147,2 тыс. раз, сейчас самозапрет установлен у 121,1 тыс. человек.

в июле на 4,12 тыс. заявлений о самозапрете пришлось 1,4 тыс. заявлений о его снятии. При том что услугой в регионе пользовались 147,2 тыс. раз, сейчас самозапрет установлен у 121,1 тыс. человек. У 104 тыс. жителей Орловской области самозапрет на кредиты установлен в настоящее время. Всего его опробовали 126,8 тыс. жителей региона. В прошлом месяце самозапретом воспользовались 3,6 тыс. орловчан, а сняли его — 1,1 тыс.

В ОКБ отмечают, что всего сегодняшний день самозапрет действует у 21,66 млн россиян.

«Среди россиян, воспользовавшихся механизмом самоограничения кредитования, преобладает категория граждан с активными долговыми обязательствами – их доля составляет 56,4%. При этом 22,5% — заемщики, чьи долговые обязательства на данный момент полностью погашены, а 21,1% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегали к кредитам или займам»,— резюмируют эксперты.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что с января по июнь 2026 года банки предоставили жителям Липецкой области кредиты на общую сумму 77 млрд руб., что на 28% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Кредитование ускорилось в июне, когда липчане взяли кредиты на 14,6 млрд руб.

Денис Данилов