Склады крупной компании горят под Воронежем после атаки БПЛА, погиб человек
Беспилотники 11 августа ударили по складам в Новоусманском районе под Воронежем
В результате падения обломков БПЛА в Новоусманском районе Воронежской области был тяжело ранен находившийся на улице 49-летний мужчина, который умер в больнице. Пострадали и были доставлены в больницу еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке «крупного логистического центра», сообщил утром 11 августа губернатор Александр Гусев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По информации губернатора, при падении беспилотника загорелись два склада «крупной компании». На одном из них возгорание в настоящее время локализовано на площади 16 тыс. кв. м, на другом идет тушение пожара на 20 тыс. кв. м.
- Официально название «крупной компании» не озвучивается, но речь, по всей видимости, может идти о складах Wildberries. Как сообщал «Ъ-Черноземье», компания этой ночью официально объявила, что логистические объекты Wildberries в Воронежской области были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Работа складов в регионе приостановлена.
Также, по информации губернатора Александра Гусева, обломками беспилотников повреждены три грузовых и один легковой автомобиль. Всего минувшей ночью над регионом были обнаружены и уничтожены 15 БПЛА.
По данным МЧС, активная фаза работы ПВО была завершена к 6:41. Однако опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.