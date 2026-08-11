Склады крупной компании горят под Воронежем после атаки БПЛА, погиб человек

В результате падения обломков БПЛА в Новоусманском районе Воронежской области был тяжело ранен находившийся на улице 49-летний мужчина, который умер в больнице. Пострадали и были доставлены в больницу еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке «крупного логистического центра», сообщил утром 11 августа губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации губернатора, при падении беспилотника загорелись два склада «крупной компании». На одном из них возгорание в настоящее время локализовано на площади 16 тыс. кв. м, на другом идет тушение пожара на 20 тыс. кв. м.

Официально название «крупной компании» не озвучивается, но речь, по всей видимости, может идти о складах Wildberries. Как сообщал «Ъ-Черноземье», компания этой ночью официально объявила, что логистические объекты Wildberries в Воронежской области были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Работа складов в регионе приостановлена.

Также, по информации губернатора Александра Гусева, обломками беспилотников повреждены три грузовых и один легковой автомобиль. Всего минувшей ночью над регионом были обнаружены и уничтожены 15 БПЛА.

По данным МЧС, активная фаза работы ПВО была завершена к 6:41. Однако опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

Денис Данилов