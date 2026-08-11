«Росспиртпром» приобрел тамбовский спиртзавод «Амбер Талвис» почти за 2 млрд

АО «Росспиртпром» стало победителем аукциона по продаже акций тамбовского национализированного спиртзавода «Амбер Талвис». Крупнейший в России производитель спирта оказался единственным участником торгов. Цена лота была снижена с 3,9 до 1,9 млрд руб. Это следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Лот включал в себя 62 486 обыкновенных именных акций, составляющих 72,9% от уставного капитала компании (51,5 млн руб.). Номинальная стоимость одной акции — 600 руб., всех выставленных на продажу — 37,5 млн руб. Всего было выпущено 85 750 акций. По данным на 24 апреля, в «Амбер Талвис» работало 189 человек. Площадь занимаемых спиртзаводом земельных участков оценили в 37,3 га.

По данным Rusprofile, АО «Росспиртпром» было учреждено в январе 2009 года и зарегистрировано в Республике Татарстан. Уставный капитал предприятия составляет 6,9 млрд руб. Генеральным директором выступает Андрей Дронов. Единственным учредителем компании является московское ООО «Бизнес-Альянс». По итогам 2025 года выручка компании составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль оценивается в 9,7 млрд руб.

В мае 2026-го акции пытались продать с молотка, но тогда на аукцион никто не заявился.

Контрольный пакет «Амбер Талвис» был национализирован в июле 2024 года. Тогда Тамбовский райсуд конфисковал в доход РФ 72,9% акций компании, а также 69,5% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала ее дочерней структуры ООО РВВК. Генпрокуратура мотивировала необходимость национализации активов тем, что подконтрольные их экс-владельцу Юрию Шефлеру (его деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) фирмы в 2022–2023 годах направили в поддержку вооруженных сил Украины €38 млн.

В декабре 2024 года подконтрольная тому же бизнесмену люксембургская Amber Beverage Group Holding оценила убытки от национализации «Амбер Талвис» в €10,1 млн.

Подробнее о национализации тамбовского спиртзавода — в материале «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова