В Краснодаре вступил в силу приговор бывшему главе краевого минздрава Филиппову
Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Евгению Филиппову, бывшему министру здравоохранения Кубани, осужденному за особо крупное мошенничество. Суд признал, что в период с 2015 по 2026 год министр был трудоустроен по совместительству в должности заведующего кафедрой иммунологии Кубанского медуниверситета, но свои обязанности в полном объеме не выполнял.
Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края
Защитник подсудимого Константин Шульгин пояснил “Ъ”, что в апелляционной жалобе он просил смягчить наказание, назначенное бывшему чиновнику Октябрьским райсудом Краснодара 29 июня текущего года,— четыре года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Однако апелляционная инстанция не нашла для этого оснований. Также краевым судом было отклонено представление прокуратуры, которая не оспаривала назначенное подсудимому Филиппову наказание, но просила внести некоторые поправки в описательно-мотивировочную часть приговора.
По словам адвоката Константина Шульгина, его подзащитный не намерен обжаловать вступивший в силу приговор в вышестоящих инстанциях.
Евгений Филиппов был арестован в марте текущего года и до сих пор находится под стражей. Бывший министр частично признал вину и выплатил университету нанесенный ущерб — 7,6 млн руб., эти средства господин Филиппов получил за 11 лет в качестве зарплаты и стимулирующих выплат. В апреле текущего года суд в Краснодаре вынес решение об обращении в доход РФ имущества стоимостью 1,9 млрд руб., принадлежащего бывшему министру и его семье, в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.
Уголовное преследование Евгения Филиппова, бывшего главы министерства здравоохранения Краснодарского края, инициировано ФСБ. В марте 2026 года его задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве, а обыски в минздраве Кубани прошли ещё в январе того же года.
Прокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества Евгения Филиппова, его родственников и аффилированных лиц. 4 апреля 2026 года Октябрьский райсуд Краснодара вынес решение об изъятии активов стоимостью 1,9 млрд рублей в связи с нарушением чиновником антикоррупционного законодательства. В апреле 2026 года Евгений Филиппов также отказался давать показания по уголовному делу бывшего вице-губернатора региона Анны Миньковой, подозреваемой в мошенничестве в сфере здравоохранения.
В период с 2015 по 2026 год, будучи заведующим кафедрой иммунологии и аллергологии Кубанского медуниверситета, Евгений Филиппов получил зарплату в размере 7,6 млн рублей, не выполняя при этом свои обязанности в полном объёме. По версии обвинения, должность в вузе была нужна ему для повышения статуса.