В Краснодаре вступил в силу приговор бывшему главе краевого минздрава Филиппову

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Евгению Филиппову, бывшему министру здравоохранения Кубани, осужденному за особо крупное мошенничество. Суд признал, что в период с 2015 по 2026 год министр был трудоустроен по совместительству в должности заведующего кафедрой иммунологии Кубанского медуниверситета, но свои обязанности в полном объеме не выполнял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края

Защитник подсудимого Константин Шульгин пояснил “Ъ”, что в апелляционной жалобе он просил смягчить наказание, назначенное бывшему чиновнику Октябрьским райсудом Краснодара 29 июня текущего года,— четыре года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Однако апелляционная инстанция не нашла для этого оснований. Также краевым судом было отклонено представление прокуратуры, которая не оспаривала назначенное подсудимому Филиппову наказание, но просила внести некоторые поправки в описательно-мотивировочную часть приговора.

По словам адвоката Константина Шульгина, его подзащитный не намерен обжаловать вступивший в силу приговор в вышестоящих инстанциях.

Евгений Филиппов был арестован в марте текущего года и до сих пор находится под стражей. Бывший министр частично признал вину и выплатил университету нанесенный ущерб — 7,6 млн руб., эти средства господин Филиппов получил за 11 лет в качестве зарплаты и стимулирующих выплат. В апреле текущего года суд в Краснодаре вынес решение об обращении в доход РФ имущества стоимостью 1,9 млрд руб., принадлежащего бывшему министру и его семье, в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Анна Перова, Краснодар